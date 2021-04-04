تعيين 10 عاملين بالتربية والتعليم في بني سويف بوظيفة معلم وأمين مكتبة

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، القرارين (198) و(199) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعيين 10 من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة معلم بإدارات (سمسطا، ناصر، الواسطى وإهناسيا)، وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر لهم اعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذين القرارين.حيث تضمن القراران تعيين كل من:أسامة أبو هشيمة عبد الحليم عبد الجليل معلم لغة عربية ابتدائي إدارة سمسطا، أحمد عوض سيف النصر سليمان معلم دراسات اجتماعية إعدادي إدارة سمسطا.ليلي جنيدي محمد عطوة معلم رياضيات ابتدائي إدارة الواسطي، هبة سعد حسين حسن معلم رياضيات ابتدائي إدارة الواسطي، غادة حسني عبد العليم محمد معلم رياضيات ابتدائي إدارة الواسطي.كنا شمل القرار محمد ربيع بكري حسين معلم لغة عربية إبتدائي إدارة ناصر، هبة حلمي عبد المنعم صادق أمين مكتبات إبتدائي إدارة ناصر، محمود عبد الوهاب عرفات محمد معلم رياضيات إعدادي ثانوي إدارة ناصر.دينا حسين محمد حسين معلم لغة عربية إبتدائي إدارة إهناسيا، وإيمان طه حسين عبد الستار أمين مكتبات إبتدائي إدارة إهناسيا.وكلف المحافظ د. محمد هاني غنيم، مدير عام الموارد البشرية أحمد مرسي، بمتابعة تنفيذ القرار مع مديرية التربية والتعليم.