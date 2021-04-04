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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مطروح»: تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمصالح الحكومية

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:11 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار متابعة تفعيل كل الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بكل المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التى تقدم خدمات جماهيرية مع مراعاة تطبيق التباعد البشرى ومسافات الفصل المناسبة فى أماكن تلقى الخدمات.

ووجه محافظ مطروح بتفعيل الحملات التفتيشية على الفنادق للتأكد من التزامها بكل إجراءات الوقاية الشخصية والعامة والالتزام بالأعداد المسموح بها مشددًا على التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات والنقل العام والخاص مع تكثيف أعمال الرش والتعقيم التباعد الاجتماعي بها.

وأشار محافظ مطروح الي استمرار العمل بتخفيض الكثافة البشرية فى كل المصالح العامة والخاصة، وتفعيل العمل التبادلي بين الكوادر البشرية فى كل المؤسسات دون التأثير على العمل أو تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على تكثيف الحملات الاعلامية بكل وسائل الاعلام وإذاعة مطروح الاقليمية وصفحة المحافظة الرسمية لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لمنع تفشى فيروس كورونا.

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