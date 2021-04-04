ليبيا تؤكد دعمها وتضامنها مع الأردن ملكا وحكومة وشعبا

أكدت دولة ليبيا دعمها وتضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكًا وحكومة وشعبًا.وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الليبية رفض ليبيا وإدانتها بشدة لأية محاولة للمساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية وشعبها الشقيق.