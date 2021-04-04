بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولي لتشارك لقاحات كورونا مع الدول الأكثر فقرًا

دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المجتمع الدولي إلى تشارك اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19) مع الدول الأكثر فقرا، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" في عدد من الدول.وقال بابا الفاتيكان، في عظته بكاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم"، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الأحد: "أحض المجتمع الدولي كله على الالتزام المشترك بهدف تخطي تأخر توزيع اللقاحات وتشجيع التشارك، خصوصا مع الدول الأكثر فقرا".وأضاف: "لا بد من وضع حد لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، وفي اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدوٍ ومخزٍ، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل"، واصفا مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد بأنها "مخزية".وتابع: "الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جدا، خصوصا على الأكثر فقرا.. وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخزٍ، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف والترسانات العسكرية تتعزز".