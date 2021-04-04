رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلق استقبال 3 رحلات جوية دولية عقب اكتشاف إصابات بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:45 م
كورونا في الصين
كورونا في الصين
ا ش ا
طباعة
أعلنت الهيئة الصينية للطيران المدني اليوم الأحد تعليق رحلة لكل من "الخطوط الجوية الرواندية" و"الخطوط الجوية الإثيوبية" و"الخطوط الجوية التركية"، بعد أن جاءت نتيجة اختبار العديد من الركاب على متن الخطوط الثلاثة إيجابية لفيروس "كوفيد - 19".

وأوضحت الهيئة ـ في بيان اليوم - أن نتيجة خمسة ركاب جاءت إيجابية لكوفيد-19 على متن رحلة "الخطوط الجوية الرواندية" رقم "دبليو.بي 9500" في يوم 21 مارس الماضي، حيث ستيم تعليق تلك الرحلة لأسبوعين بدءا من 5 أبريل، وسيتم تعليق رحلة "الخطوط الجوية الإثيوبية" رقم "إي.تي684" لأسبوعين بدءا من 12 أبريل الجاري، بعد أن جاءت نتيجة اختبار خمسة ركاب إيجابية لكوفيد-19 على متن الرحلة القادمة للصين يوم 23 مارس، كما تم اكتشاف إصابة 14 راكبا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم "تي.كيه 72" يوم 24 مارس، وسيتم تعليق الرحلة لأربعة أسابيع بدءا من 19 أبريل.
وقامت الهيئة الصينية للطيران المدني في 16 ديسمبر عام 2020 بتحديث آليتها للمكافأة والتعليق التي طرحتها في 4 يونيو الماضي لمواصلة احتواء تفشي كوفيد-19.

وبحسب أحدث سياسة للهيئة، فإنه إذا وصل عدد الركاب الذين تأتي نتيجة اختباراتهم إيجابية لكوفيد-19 إلى خمسة ركاب، يتم تعليق رحلات تلك الشركة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وسيمتد التعليق إلى أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب المصابين إلى 10 ركاب.

موضوعات متعلقة

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية


الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

أهلا رمضان.. الفانوس المحلي يكسب المستورد في البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

أيام زمان

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل