الصين تعلق استقبال 3 رحلات جوية دولية عقب اكتشاف إصابات بكورونا

أعلنت الهيئة الصينية للطيران المدني اليوم الأحد تعليق رحلة لكل من "الخطوط الجوية الرواندية" و"الخطوط الجوية الإثيوبية" و"الخطوط الجوية التركية"، بعد أن جاءت نتيجة اختبار العديد من الركاب على متن الخطوط الثلاثة إيجابية لفيروس "كوفيد - 19".وأوضحت الهيئة ـ في بيان اليوم - أن نتيجة خمسة ركاب جاءت إيجابية لكوفيد-19 على متن رحلة "الخطوط الجوية الرواندية" رقم "دبليو.بي 9500" في يوم 21 مارس الماضي، حيث ستيم تعليق تلك الرحلة لأسبوعين بدءا من 5 أبريل، وسيتم تعليق رحلة "الخطوط الجوية الإثيوبية" رقم "إي.تي684" لأسبوعين بدءا من 12 أبريل الجاري، بعد أن جاءت نتيجة اختبار خمسة ركاب إيجابية لكوفيد-19 على متن الرحلة القادمة للصين يوم 23 مارس، كما تم اكتشاف إصابة 14 راكبا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم "تي.كيه 72" يوم 24 مارس، وسيتم تعليق الرحلة لأربعة أسابيع بدءا من 19 أبريل.وقامت الهيئة الصينية للطيران المدني في 16 ديسمبر عام 2020 بتحديث آليتها للمكافأة والتعليق التي طرحتها في 4 يونيو الماضي لمواصلة احتواء تفشي كوفيد-19.وبحسب أحدث سياسة للهيئة، فإنه إذا وصل عدد الركاب الذين تأتي نتيجة اختباراتهم إيجابية لكوفيد-19 إلى خمسة ركاب، يتم تعليق رحلات تلك الشركة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وسيمتد التعليق إلى أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب المصابين إلى 10 ركاب.