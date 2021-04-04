وزيرا خارجية الأردن ورومانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، في عمان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة المميزة والمتنامية بين البلدين الصديقين.واستعرض الوزيران وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.ورحب الصفدي بنظيره الروماني بزيارته الأولى إلى المنطقة منذ عام وبعد جائحة كورونا التي فرضت تحديات كبيرة علينا جميعًا، والتي نؤكد على أننا نتعاون في جهود مواجهتها ومواجهة تبعاتها".وقال الصفدي" إن زيارة اليوم أتت لاستكمال النقاشات والحوارات المستمرة بين بلدينا الصديقين من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ننطلق في هذا الجهد من قاعدة قوية من التعاون تكرست على مدى سنوات طويلة".وأضاف" اتفقت والوزير أوريسكو على الاستمرار في اتخاذ الخطوات العملية التي تعزز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجالات الطاقة والزراعة والدفاع أيضًا، ووقعنا عددًا من الاتفاقيات التي ستوفر المزيد من الأطر القانونية التي تتيح لهذا التعاون أن يستمر".وتابع الصفدي" تحدثنا أيضًا عن ضرورة إيجاد الآفاق التي تتيح للقطاع الخاص في البلدين البناء على علاقات الصداقة القوية التي تربطنا، وعن العمل من أجل عقد مجلس التعاون الاقتصادي وتنسيق اجتماعات أيضا بين القطاع الخاص في البلدين".وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، قال الصفدي" تناولنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأود أن أثمن موقف رومانيا الثابت في دعم حل الدولتين سبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعًا".وتابع" تتبدى مواقف رومانيا ليس فقط من خلال دعم حل الدولتين، ولكن أيضا من خلال دعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".وقال الصفدي " تحدثنا في القضايا الإقليمية، من الأوضاع في سوريا إلى الجهود المستهدفة حل كل الأزمات الإقليمية، ونتفق بأن علينا جميعًا أن نقوم بالمزيد من التنسيق والعمل من أجل حل كل هذه الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتيح تحقيق الرخاء لشعوبنا جميعًا".بدوره، قال وزير الخارجية الروماني "إن استقرار الأردن مهم لأمن المنطقة، مضيفًا أن العلاقات الثنائية بين الأردن ورومانيا قامت على قاعدة راسخة من الثقة والصداقة، وهذا اللقاء يعد دليلًا على أن رومانيا صديق للأردن منذ 56 عامًا وهذا أيضا دليل على مجالات التعاون التي ننوي ترسيخها مع الأردن".وأضاف أوريسكو أن المحادثات مع الصفدي عكست العلاقات الثنائية المتميزة والقدرة على التوسع في التعاون في مجالات مهمة مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وأيضا تكنولوجيا المعلومات.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الروماني، أن بلاده تدعم كافة الجهود المستهدفة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مشددًا على أن بلاده تؤكد على وضع القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.