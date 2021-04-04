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تقارير ومتابعات

«الأثاريين العرب»: موكب المومياوات يساوي مليارات الدولارات المستخدمة للتسويق السياحي

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:03 م
الدكتور محمد الكحلاوي
الدكتور محمد الكحلاوي
إيناس سعيد
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هنأ الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للأثاريين العرب، مصر وقيادتها السياسية الحكيمة، على نجاح موكب المومياوات الملكية والرحلة التي أبهرت العالم وحُفرت في تاريخ مصر كتفرد حضاري.

وقال رئيس الاتحاد العام للأثاريين العرب: لو أنفقنا مليارات الدولارات على التسويق السياحي لن يحقق جزءًا بسيطًا مما حققه هذا الإنجاز التاريخي بالأمس الذي شعر معه كل مصري وكل عربي في ربوع الوطن العربي بفخر ومجد عظيم، أبهرت به مصر أم العرب وأم الدنيا العالم بأسره، وأصبحت من خلاله في بؤرة اهتمام الإعلام المحلي والإقليمي والدولي ربما لشهور أو سنوات قادمة.

وشكر "الكحلاوي" الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على روح العمل الجماعي الذي رسّخها بين سلطات الدولة وبين كل الوزارات، ليكون أي عمل ناتج تفاعل كل عناصره وكل جهاته المعنية في كتيبة واحدة تتشاور فيما بينها وتنفذ أمر القائد في النهاية، وهذا سر كل النجاحات على مستوى كل القطاعات وليس قطاع الآثار والسياحة فقط.

كما قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على المشاركة الجماعية لكل الوزارات والجهات، على الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي، في وقت يتوقف فيه دولاب العمل أو يسير ببطء في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تحدق بالعالم.


كما هنأ رئيس الاتحاد العام للأثاريين العرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفريق العمل معه من طاقم الوزارة من أثاريين ومرميين ومهندسين وإداريين على النظرة الثاقبة والمجهود الرائع المتفاني في حب الوطن لإخراج يوم عالمي بهذه القيمة مبعث الفخر والاعتزاز لنا جميعًا.

من جهته قال خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام للأثاريين العرب، إن هذه الاحتفالية ترسّخ على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي مفاهيم الانتماء للحضارة المصرية التي نبتت على أرض مصر وعلمت العالم كل المعارف الإنسانية.

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