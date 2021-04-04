الصحة الأردنية: استقرار الوضع الوبائي الخاص بكورونا

أكدت وزارة الصحة الأردنية استقرار الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاليًا، وزيادة الإقبال للتسجيل على منصة التطعيم، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا.وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية بالوزارة غازي شركس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن هذا المؤشر يجب أن يتبعه زيادة في الالتزام، وأخذ اللقاحات وعدم الالتفات للشائعات والاستمرار بإجراءات الوقاية والتباعد ولبس الكمامة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين على منصة التطعيم تجاوز المليون شخص.