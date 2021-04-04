«الأوقاف»: حملة تعقيم واسعة للمساجد على مستوى الجمهورية

تطلق وزارة الأوقاف أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء المقبل، حتى نهاية الشهر الفضيل، وستكون البداية صباح الأربعاء العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات.وتنفذ ذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة، بتعقيم مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه عقب صلاة الظهر، في حين تواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية.