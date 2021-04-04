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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاوت وتيرة انتعاش الاقتصاد الأوكرانى خلال 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:00 م
الاقتصاد الأوكراني
الاقتصاد الأوكراني
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كشف بعض خبراء الاقتصاد، أنه رغم استقرار الاقتصاد الأوكراني نسبيا في الوقت الحالي بعد الانكماش الطفيف الذي تعرض له خلال العام الماضي؛ بسبب أزمة جائحة كورونا، فإنه من غير المرجح أن يسجل معدلات نمو مذهلة خلال العام الحالي.

وأشار الخبراء- في تقرير صادر عن بنك SP Advisors الاستثماري- إلى حاجة أوكرانيا إلى إعادة تفعيل الشراكة مع صندوق النقد الدولي واستئناف أجندة الإصلاحات للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي واستدامته.

وأوضح التقرير أنه رغم انتعاش الطلب من جانب الأسر، إلا أن النفقات الاستثمارية ربما لا تحقق انتعاشا سريعا، لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، بينما سيظل تسارع معدل التضخم حتى نهاية 2021، فيما يوصي التقرير بضرورة اتخاذ خطوات جريئة من جانب البنك المركزي الأوكراني لخفض معدل التضخم والعودة به إلى المستوى المستهدف.

وفي حين يستبعد الخبراء أن يشهد الحساب الجاري تحديات ملموسة، خلال العام الجاري، رغم انحسار التدفقات الرأسمالية، فقد أكدوا ضرورة متابعة التقدم المحرز في عملية الإصلاح والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

ويعتقد الخبراء أن احتياطيات البنك المركزي الأوكراني تكفي لمعالجة حالات اختلال التوازن المالي المؤقت، مما يبشر باستقرار العملة الأوكرانية خلال 2021.

ويشير التقرير إلى تفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا خلال العام الجاري، حيث يشهد بعض القطاعات معدلات نمو مرتفعة بينما سيستمر ركود بعض القطاعات الأخرى متأثرة بالآثار السلبية طويلة الأمد الناجمة عن الجائحة، فيما يتوقع الخبراء أن يصل معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى ما يقارب 4% بنهاية هذا العام.

ويهتم بنك "SP Advisors" الاستثماري المؤسس عام 2011، بتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول وخدمات البنوك التجارية، حيث يشمل نطاق عمله جمهورية أوكرانيا وجورجيا دول أوروبا الشرقية.

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