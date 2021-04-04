ملك البحرين يؤكد لعاهل الأردن تضامنه الكامل مع قراراته لحفظ الأمن والاستقرار

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأحد، مع نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تضامن البحرين الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته ضد أي محاولة للنيل منه.وشدد العاهل البحريني، وفقا لوكالة أنباء البحرين، على أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين، وذلك انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية راسخة، داعيا الله أن يحفظ الأردن وشعبه الشقيق ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.ومن جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لأخيه ملك البحرين على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة وعلى مواقف البحرين المشرفة الأصيلة والداعمة للأردن وشعبه، والتي تجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة والروابط الأخوية المتميزة التي تجمع المملكتين.. متمنيا للبحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار والرخاء.