المجلس الرئاسي الليبي يعرب عن تضامنه ودعمه الأردن

أعرب المجلس الرئاسي الليبي تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله الثاني.وأكد المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، الروابط القوية والراسخة بين البلدين، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها.