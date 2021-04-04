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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأربعاء.. الاتحاد العربى لمكافحة التزوير يعقد مؤتمرًا حول الغذاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:54 م
الاتحاد العربي لمكافحة
الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف
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ينظم الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، بالتعاون مع الجمعية السعودية للوبائيات وبمشاركة عدد من الهيئات العربية والدولية مؤتمره العلمي الثاني حول "الصحة العامة.. الغذاء والتغذية"، وذلك خلال الفترة 7-8 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور حمد بن عبدالله المانع، وزير الصحة الأسبق بالمملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.

ويتضمن اللقاء العلمي- الذي يستمر على مدار يومين- كلمة ترحيبية يلقيها الخبير الصحي البروفيسور توفيق خوجة، وكلمة راعي المؤتمر الدكتور حمد المانع، رئيس الاتحاد، وجلسات علمية تتناول مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية بالغذاء والتغذية والأمن الغذائي والصحة العامة.

ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها المؤتمر؛ الأغذية المعدلة وراثيًا ودور المؤسسة في الرقابة على الغذاء، وأسس الرقابة والإشراف على منشآت خدمات التغذية بالقطاع الصحي، والإجراءات القانونية والتنظيمية لتعزيز النظام الغذائي الصحي، والمواد الحافظة وأثرها على هيموجلوبين الدم، والمكملات الغذائية، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.

ويستهدف اللقاء جميع الممارسين الصحيين والمختصين في علم التغذية والغذاء.

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