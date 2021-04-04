إندونيسيا تسجل 6731 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية 6 آلاف و731 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا)، اليوم الأحد، عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليون و534 ألفا و255 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 41 ألفا و669 حالة وفاة.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا وصل إلى مليون و375 ألفا و877 شخصا، فيما لا يزال هناك 116 ألفا و709 حالات نشطة.يُذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.