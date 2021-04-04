النمسا تستأنف توزيع لقاح كورونا «أسترازينيكا» بعد غدٍ

أوصى مجلس التطعيم الوطني في النمسا، اليوم الأحد، بمواصلة برنامج التطعيم بلقاح "كورونا" البريطاني- السويدي "أسترازينيكا" اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.وأشار بيان للمجلس إلى أن قرار استئناف التطعيم جاء بعد التقرير الإيجابي والمطمئن الذي صدر عن لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية عن فاعلية وسلامة اللقاح.وذكر البيان أن السلطات الصحية في النمسا تتابع وضع توزيع اللقاح في دول أوروبا، خاصة بعد قرار هولندا وقف التطعيم باللقاح حتى 7 أبريل الجاري.وأضاف أنه تقرر مبدئيا عدم تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا بلقاح "أسترازينيكا" بسبب ظهور حالات من الآثار الجانبية الشديدة لدى النساء.وتابع البيان أن سبب التوقف المؤقت السابق للتلقيح هو خمس بلاغات عن حالات تجلط الدم لدى النساء، بين سن 25 و65 سنة، بعد التطعيم، فيما توفيت حالة واحدة.ولفت إلى أنه لا يزال مزيد من التحقيقات جاريًا فيما إذا كانت هناك علاقة بين تلك الأعراض الجانبية والتطعيم.