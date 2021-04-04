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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض بيع السلع الغذائية بأرض المعارض بدمنهور (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:23 م
معرض بيع السلع الغذائية
معرض بيع السلع الغذائية
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور، والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المهندس فتحي مرسي، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين.

حيث ضم المعرض الذى تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعي بين المترددين، عدد 20 من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى ٢٥٪.
ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.

وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

وأشاد بمستوى وجودة المعروضات ووجه بتخفيض الأسعار مرة أخرى للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المعرض يأتى ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن، كما أنه سيتم غدا افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار.

كما وجه اللواء هشام آمنة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين، مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

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