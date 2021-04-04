بريطانيا تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن

أكد وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، اليوم الأحد وقوف بلاده إلى جانب الأردن.وقال كليفرلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن المملكة المتحدة تدعم بالكامل إجراءات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مضيفًا أن "الأردن شريك ذو قيمة كبيرة للمملكة المتحدة".