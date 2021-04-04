الدبيبة يدعو الليبيين للتسجيل فى منظومة التطعيم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم، عقب وصول أولى الدفعات من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.وقال "الدبيبة" في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، "أول الغيث قطرة.. وصول أول دفعة من لقاح كورونا، على أن تصل باقي الشحنات تواليا، وأدعو الليبيين للتسجيل في منظومة التطعيم".