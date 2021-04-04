الأولى على مستوى مدارس الغربية.. «حبيبة» موهبة صاعدة في إلقاء الشعر (فيديو)

اكتشف مدرسو مدرسة قاسم أمين الإبتدائية بزفتى، التابعة لإدارة زفت التعليمية، بمحافظة الغربية، فى العام الماضى، أن حبيبة إبراهيم أبو خمير، تلميذة بالصف الأول الإبتدائى لديها موهبة كبيرة فى إلقاء الشعر، وتقف ملقية الشِعر، أمام جمع المدرسين وزملائها الصغار رغم أن عمرها لم يتجاوز الست سنوات، في كل المناسبات المدرسية بطريقة تثير إعجاب الجميع بلسان صغير فصيح، قوي في الحضور والإلقاء، ما جعلهم يدفعونها للمشاركة فى مسابقة مديرية التربية والتعليم بالغربية فى العام الدراسى السابق لتكون أصغر متسابقة فى المسابقة وتنتزع إعجاب جميع الحاضرين إلا أنها لم تكن ضمن الخمس الأوائل، لتعاود الكرة من جديد هذا العام وتفوز على مستوى الغربية ويتم تصعيدها للمشاركة على مستوى الجمهورية فى إلقاء الشعر للمرحلة الإبتدائية رغم صغر سنها حيث بالكاد أكملت عامها السابع فهى أحد صغار السن فى مدرستها."الدستور"، تواجدت داخل منزل أسرة الصغيرة حبيبة، لتؤكد لنا والدتها شيماء الجوهرى، أن ابنتها الصغيرة اشتركت العام الماضي في مسابقة المشروع القومي للقراءة وكانت اصغر متسابقة علي مستوي المحافظة وقامت بتكريمها الموجه العام للمكتبات بالغربية منال المحمودي، تقديرًا لموهبتها وهو ما دفعها على الإشتراك هذا العام لتحقق الفوز والتأهل للمنافسة على مستوى الجمهورية.وتقول والدة الطفلة الموهوبة، استثمرت خبرتى كخريجة آداب قسم وثائق ومكتبات وأخصائية مكتبة، وبدأت أقرأ لإبنتى بعض ابيات الشعر الوطنية والدينية ففاجأتنى بتلقائية شديدة، وسرعة بديهة، في إلقاء الكلمات وحفظها بطريقة لافتة، فانتهبهت وتيقنت أنها ستكون مميزة فى هذا المجال وقررت أن تأخذ بيدها الصغيرة، تشجعها، تخبرها أنها مميزة، وصار الشعر وصلة قرب بين الصغيرة وأمها، تزيدها ثقة يوما تلو الأخر، إلى جانب تشجيع الدها المتواصل، وكذلك الأقارب والمدرسين والزملاء بالمدرسة، الذي باتت معروفة بينهم بموهبته في الإلقاء.ويقول والد الطفلة، الذى يعمل تاجرًا لقطع الغيار، كثيرًا ما تدير أمها مقاطع مسجلة للأشعار على جهازى الكمبيوتر والمحمول الخاص بها، وبينما كانت تستمع لأحد قصائد الشاعر الذي أصبح مفضلا لدى ابنتهما، وحين يُطالبها بإعادة ما تسمع مرة أخرى، تكرر الكلمات من تلقاء نفسها، وتطور الأمر واصبح النطق الصحيح للكلمات وفهم معانيها هى هواية أغلب أفراد الأسرة، حيث لجبيبة ثلاث شقيقات وترتيبها الثالثة بين أخواتها.وأضاف والد الطفلة، إبنتى ضمن صغار السن فهى من مواليد شهر يناير وتعد أصغر طالبة بمرحلتها الدراسية بمدرسه قاسم أمين الابتدائية بزفتي، مؤكدًا أن لمدرسة صفها هيام الخولي، وأخصائية المكتبة مروة متولي البرديني، إلى جانب والدتها الدور الرئيسى فى تطوير موهبة إبنته الصغيرة، إلى جانب تشجيع وكيلة المدرسة الشابة سارة السيد باشا، ومدير المدرسة ناصر مصطفي شحاته، بدعم غير محدد من مديرة الإدارة التعليمية بزفتى، جيهان مصطفى صابر.من جانبها أكدت الموهبة الصغيرة حبيبة إبراهيم أبو خمير، أنها تطلع أن تكون رسامة مؤكدة انها تعشق الرسم كما تعشق إلقاء الشعر وأنها ستدرس فى إحدى الكليات التى تُعلم الرسم وستعتمد على والدتها فى إستكمال طريقها فى إلقاء الشعر متكنية أن تفوز بالمسابقة التى ستنطلق الشهر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.