بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

◄ميزة خاصة



◄أهم إنجازات الحضارة



◄كل الحضارات



◄قطع أثرية هائلة



في لحظة تاريخية استطاعت مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إبهار العالم أجمع بموكب نقل المومياوات الملكية أمس من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، إلى جانب الجولة المميزة والفردية التي انطلق فيها السيسي ويقودها الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، يسرد لنا من خلالها ما يضمه المتحف من آثار وتراث لحضارات كثيرة ومهمة مرت بها مصر.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة عين الصيرة، ويقع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكي أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.لذا هل يمكن لمتحف الحضارة أن يصبح بديلًا عن المتاحف الأخرى الموجودة بمحافظات الجمهورية، "الدستور" توضح لكم الإجابة في هذا التقرير.في البداية يجيب الخبير الأثري أحمد صالح، مدير النشر العلمي بأسوان، أن مصر تزخر بالعديد من المتاحف التي يختلف نوعها من متاحف مركزية وأخرى نوعية وهناك متاحف إقليمية وكل متحف له قيمة مميزة وطابع خاص به تجعله فريد من نوعه عن أي متحف آخر.وأوضح صالح، في تصريح لـ"الدستور"، أن كل متحف من المتاحف المصرية له ميزة خاصة به، فالمتحف الإقليمي له ميزته لأنه موجود في إقليم محدد ويخدم تراث وحضارة البيئة المحددة به مثل متحف الوادي الجديد ومتحف البحر الأحمر المقرر إنشاؤه وغيرها، وهي لا غنى عنها لأنها متاحف نوعية مثل متاحف البريد والسكة الحديد تخدم موضوع محدد، والمتاحف الموجودة في المحافظات لتخدم أهل المحافظة لصعوبة ونقلهم من محافظة لأخرى للتعرف على آثار بلادهم وتاريخها.وتعرض مقتنيات المتحف في معرض رئيسي دائم يتناول أهم إنجازات الحضارة المصرية، بالإضافة إلى ستة معارض أخرى تتناول موضوعات الحضارة، والنيل، والكتابة، والدولة والمجتمع، والثقافة، والمعتقدات والأفكار، بالإضافة إلى معرض المومياوات الملكية.وأشار الخبير الأثري أن متحف الحضارة من أقيم المتاحف الموجودة لامكانياته مرتفعة وخاصة فيما يتعلق بـ المومياوات لأنه يملك وحدات الـ DNA ووحدات نيتروجينية، والسيناريو الخاص به جيد جدًا ويمثل جذب هائل للجمهور، وكذلك مساحته الكبيرة وله بانوراما مميزة محيطة به بداية من بحيرة عين الصيرة ووجوده في مكان من أهم عواصم مصر القديمة وهي الفسطاط بجوار مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.وأكد أن متحف الحضارة يغنى عن المتاحف الأخرى الموجودة فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير بالجيزة، فمثلًا يمكنه أن يكون بديلًا عن المتحف الإسلامي الموجود بمنطقة باب الخلق لأنه يضم عدد من التراث الإسلامي، وأهم ما يميزه أن هدفه هو الحضارة، فكل متحف يتحدث عن حقبة زمنية معينة ولكن متحف الحضارة يضم كل الحضارات التي مرت على مصر من حضارة عربية وإسلامية ومصرية قديمة لذلك يعتبر مميز عن باقي المتاحف.وتابع أن ما يحتاج إليه متحف الحضارة هو تعديل المرور والطرق المحيطة به لتسهيل الوصول إليه من المصريين والسياح ويكون مصدر جذب إضافي للمتحف، حتى يكون له مكانته المميزة بسهولة وسرعة الوصول إليه.ولفت الخبير الأثري إلى أنه ورغم كم التفريغ الذي حدث للمتحف المصري بالتحرير لصالح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة من آثار إلا أنه مازال به آثار يمكن بها بناء 5 متاحف أخرى، من الكم الهائل الموجود به، وما يحتاج إليه هو إعادة رسم لسيناريو العرض خاصة وأن مكانه مميز وسهل الوصول إليه.في احتفالية ضخمة تم نقل 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ17 و18 و19 و20، وأبرزهم مومياوات الملوك رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت ميريت آمون، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة بمنطقة عين الصيرة.