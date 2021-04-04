كلوب: لم أوجه انتقادًا لمدرب المنتخب الإنجليزى وما قلته وجهة نظر شخصية

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه لم يوجه انتقادًا إلى مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم جاريث ساوثجيت بشأن عدم ضم ترينت ألكسندر- أرنولد بتشكيلته في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.ونقلت صحيفة "ليكيب"، اليوم الأحد عن كلوب قوله: "احترم دور وقرارات ساوثجيت، ولكني أفضل من يدرك إمكانات اللاعب إنه يتمتع بمستوى عالمي وليس فقط على المستوى الهجومي وهذه وجهة نظري الشخصية".يُشار إلى أن ألكسندر- أرنولد خرج من تشكيلة إنجلترا التي ضمت 26 لاعبا لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022 بعد أن قال ساوثجيت إن تراجع مستوى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان سببا في فقده مكانه بالقائمة.وكان كلوب قد صرح في وقت سابق: "إذا لم يكن ألكسندر- أرنولد ضمن تشكيلة إنجلترا، فلا بد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب وأتخذ القرارات يوميا بشأن التشكيلات".وكان ألكسندر- أرنولد من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقاد خلال حملة ليفربول للدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن كلوب يعتقد أنه استعاد مستواه بعد بداية صعبة شهدت إصابته بفيروس "كوفيد-19".