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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الإثنين مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:50 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 31 16
الإسكندرية 27 15
وادى النطرون 28 16
طنطا 31 15
شبين الكوم 31 16
دمنهور 29 15
بلطيم 26 15
مطروح 32 12
السلوم 33 11
سيوة 34 10
بورسعيد 25 13
دمياط 25 15
الزقازيق 31 16
المنصورة 31 16
الإسماعيلية 32 14
السويس 31 13
العريش 24 14
رفح 25 13
رأس سدر 26 12
نخل 25 10
نويبع 31 20
طابا 28 18
كاترين 26 08
الطور 29 18
شرم الشيخ 31 21
الغردقة 30 20
مرسى علم 30 15
الفيوم 32 16
بنى سويف 32 16
المنيا 33 17
أسيوط 34 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19
الأقصر 34 18
أسوان 35 19
ادفو 34 18
أبوسمبل 31 18
الوادى الجديد 35 17
شلاتين 32 18
أبو رماد 31 17
حلايب 28 19
رأس حدربة 28 18

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