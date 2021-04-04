«الأرصاد»: طقس الإثنين مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 31 16الإسكندرية 27 15وادى النطرون 28 16طنطا 31 15شبين الكوم 31 16دمنهور 29 15بلطيم 26 15مطروح 32 12السلوم 33 11سيوة 34 10بورسعيد 25 13دمياط 25 15الزقازيق 31 16المنصورة 31 16الإسماعيلية 32 14السويس 31 13العريش 24 14رفح 25 13رأس سدر 26 12نخل 25 10نويبع 31 20طابا 28 18كاترين 26 08الطور 29 18شرم الشيخ 31 21الغردقة 30 20مرسى علم 30 15الفيوم 32 16بنى سويف 32 16المنيا 33 17أسيوط 34 17سوهاج 32 18قنا 33 19الأقصر 34 18أسوان 35 19ادفو 34 18أبوسمبل 31 18الوادى الجديد 35 17شلاتين 32 18أبو رماد 31 17حلايب 28 19رأس حدربة 28 18