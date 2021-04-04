أهلا رمضان.. الفانوس المحلي يكسب المستورد في البحيرة (فيديو)

" وحوى يا وحوى اياحا جت يارمضان " بهذه الكلمات يستقبل الاطفال شهر رمضان المبارك، وهم يحملون الفوانيس بأيديهم تلك الانشودة تربى عليها الأجيال منذ القدم، ما أن تظهر نفحات الشهر الكريم تقوم المحلات بعرض منتجاتها على جميع الأشكال المختلفة فى أنحاء مصر المحروسة وذلك لجذب الأطفال إلى شراء الفانوس الذى ارتبط اسمه بشهر رمضان المبارك."الدستور" انتقلت إلى شوارع مدينة الدلنجات تستطلع أهم ما يميز الفوانيس هذا العام من أشكالها وأسعارها وخاماتها، فى البداية يقول " ياسر رستم " صاحب أقدم محل لبيع الفوانيس، والزينة الرمضانيه بمدينة الدلنجات إنه ورث تلك المهنة عن والدة منذ زمن بعيد حيث كان يجلس بجوار والده ليتعلم منه تلك المهنة، مضيفًا أن مهنة بيع الفوانيس فى هذه الأيام تعتمد بالقدر الأكبر على المستورد، أو المحلى ويتم التعاقد معا تجار الجملة على الكمية المطلوبة لتأتى إلى المحل جاهزة على العرض، أما فى الماضى فكان يتم التعاقد فى الورش حيث يتم اختيار الأشكال والألوان ليتم بعدها التجهيز داخل الورشة ثم استلامها وعرضها خلال شهر رمضان.وأشار" ياسر رستم" أنه يعشق العمل فى الفوانيس صاحبة الشكل التراثي والتى يقبل عليها الاطفال خلال هذه الأيام نظرا لأن سعرها فى متناول الجميع.بينما يقول "حمدى احمد صقر" بائع فوانيس بمدينة الدلنجات، أنه لاحظ هذا العام الطلب على الفوانيس المحليه نظرًا لانخفاض أسعارها التى تتراوح مابين 45 إلى 70 جنية بالمقارنة بأسعار الفوانيس المستورد والتى يبلغ متوسط اسعارها ما بين 80 إلى 120 جنية مشيرًا إلى أن الفوانيس محلية الصنع هذاء العام مطلوبة لكميات كبيرة بالمقارنة بالعام السابق.وأشار "صقر " أن الفانوس هذا العام له أشكال متعددة منها على أشكال عرائس، واشكال كانت متداولة فى الماضى وأصبحت مطلوبة هذا العام مثل الفانوس الخشب والبلاستيك والنحاس ومن احدث الأشكال هذا العام الفانوس الناطق، الذى ينطق الاسم مثل " احمد، يارا، محمد، محمود " وهكذا.