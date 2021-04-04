رئيس الوزراء العراقى يبحث مع ولى عهد أبوظبى العلاقات بين البلدين

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، "أن الكاظمي التقى اليوم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار.من جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما أشاد بدور العراق في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار.