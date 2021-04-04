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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تنفى دخولها الموجة الثالثة لكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:53 م
كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا
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نفت السلطات الصحية في بيلاروسيا تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة للفيروس، متوقعة بدء هذه الموجة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت وزارة الصحة البيلاروسية في بيان اليوم الأحد أنها تتعامل حاليًا مع الموجة الثانية من الوباء، مؤكدة أهمية ارتداء أقنعة الوجة، خاصة في الأماكن العامة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى استمرار حملات التطعيم ضد الفيروس، مؤكدة نجاح التعاون مع روسيا في تصنيع دفعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك" الروسي في العاصمة مينسك، حيث بدأ الإنتاج الفعلي الضخم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وتأتي بيلاروسيا في المرتبة الثانية بعد روسيا لتسجيل لقاح "سبوتنيك"، حيث جرى إطلاق حملة التطعيم في أواخر ديسمبر العام الماضي بعد تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى البلاد.. وتخطط بيلاروسيا لتطعيم أكثر من 5.5 مليون شخص.

وفي فبراير الماضي، تلقت بيلاروسيا أيضًا دفعة هدية من لقاح "سينوفارم" الصيني تقدر بـ100 ألف جرعة، حيث بدأ استخدامه على نطاق واسع من منتصف مارس الماضي، وتعد الصين واحدة من أكبر المستثمرين في بيلاروسيا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بيلاروسيا 326 ألفا و65 إصابة حتى الآن توفي منها 2276 حالة.

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