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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأعيان الأردني: ندعم جهود الملك عبدالله للحفاظ على أمن الوطن

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:24 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
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شدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز على الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتصدي بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوّانه تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، وملكنا خط أحمر".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة الأردني التي عقدت اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، في المبنى القديم للبرلمان في منطقة جبل عمان بحضور رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورؤساء المجالس السابقون ورؤساء اللجان بالمجلسين وعدد من الوزراء.

وقال الفايز" إن الأردن لن تنال منه سهام الحقد، وسيظل عنوانا للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذا للأحرار والمستضعفين، كما أرادها قادتنا أحفاد بيت النبوة، أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية، مؤكدا أن الولاء للقيادة الهاشمية، والفخر بالملك، الذي يقود مسيرة الوطن نحو العلياء، ويسعى بكل جهد، من أجل رفعة الأردن، والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، ومن أجل إحلال السلام الشامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية والأمن، ومن أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنع تهويدها والعبث بها".

وناشد الفايز الشعب الأردني إلى عدم الالتفات إلى هذه الأكاذيب والإشاعات، التي لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن المطلوب لنتجاوز تحدياتنا، الالتفاف حول الملك، صمام أمان الأردن، والحامي للدستور والهوية الوطنية الأردنية الجامعة، مؤكدا أن الأردن سطّر على مدى 100 عام مضت، ملحمة في الكبرياء والشموخ والتضحية، أبطالها الهاشميون وشعبنا العظيم، الذين عملوا بيد واحدة، لبناء النموذج الوطني المتفرد في المنطقة والعالم، هذا النموذج القائم على الحداثة والوسطية والاعتدال والتسامح، والإيمان بالعروبة وعدالة القضية الفلسطينية.

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