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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 7 سنوات لـ«الوحش» فى السرقة بالإكراه

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:30 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري المتهم "محمد.ك" وشهرته حمادة الوحش بالسجن 7 سنوات لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه في السيدة زينب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم للجنايات أنه سرق وآخرون مجهولون الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه أحمد هاني بطريق القوة والإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام حاملين أسلحة ظاهرة بأن استوقفوه مشهرين في وجههم أسلحة بيضاء مهددين إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته حتى استولوا على هاتفه والفرار به.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم وآخرون مجهولون ضربوا المجني عليه هاني حلمي عمدا بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وتعدوا بواسطتها عليه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلفت لديه من جراء حدوثها عاهة مستديمة قدرت ب95%، كما أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين مطواة قرن غزال، وكذلك دون مسوغ من الضرورة المهنية والشخصية.

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