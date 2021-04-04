«ملتقى الشارقة» يكرم الأديب والمترجم سيد إمام في أوبرا دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ أن مصر لم ولن تنسى أبدا ما قدمته وتقوم به الإمارات الشقيقة وخاصة ما فعله أحد أعظم القادة الذين صنعوا تاريخ المجد لأوطانهم وأمتهم، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذى حفر اسمه وحبه فى وجدان كل مصرى فكان ولايزال وسيظل، رمزًا للعمل الإنساني، وللقيم الإنسانية النبيلة.كما أكد محافظ البحيرة أن مصر والامارات قلب واحد وهو ما ظهر جليا بعلاقات تاريخية، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، والتعامل معها بسياسات ومواقف مشتركة يرسخ لها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفخامة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لما يحظى به البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة، وبما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة، ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.جاء ذلك خلال الإحتفالية التى تم نظمها ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الثقافة اليوم بدار أوبرا دمنهور لتكريم الأديب المصرى سيد أمام ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة حيث يهدف الملتقى لتسليط الضوء على المثقفين والكتاب والادباء العرب الذين اسهموا فى خدمة الثقافة العربية فى العصر الحديث من خلال برنامج تكريمي تشرف عليه دائره الثقافة بالشارقة.وذلك بحضور سعادة الأستاذ عبد الله محمد العويس - رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة بدولة الامارات، ومحمد القصير مدير عام الشئون الثقافية بالشارقة، وهيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.وفى بداية الحفل رحب محافظ البحيرة بالوفد المشارك على ارض البحيرة وقدم التحية لسعادة الأستاذ عبد الله العويس - رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة ولجميع الحضور ومثقفي مصر والبحيرة وفنانيها وأدبائها ومفكريها الكرام، وعلى رأسهم المترجم والمفكر الكبير الأستاذ سيد إمام ابن البحيرة المكرّم اليوم، مؤكدا على دور رواد الفكر من الادباء والمفكرين والشعراء والمثقفين ممن حملوا على عاتقهم رسالة الفكر التنويرى ونشر الثقافة والوعى والمساهمة فى انتاج جيل واعد صاعد قادر على حمل لواء التنمية والبناء ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر القويم المعتدل، فبناء الانسان يبدأ ببناء العقول، مشيرا ان محافظة البحيرة ومدينة دمنهور احدى منارات الثقافة والفكر التنويرى بمصر لما تضمه من صروح ثقافية عملاقة كدار الاوبرا والمكتبة العامة وقصور الثقافة التى تبنى وتشيد يوما بعد يوم تفكير وفكر ووجدان ابنائناواشاد المحافظ بالفعالية الثقافية والتى تعد هي الأولى بالوطن العربيّ ضمن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى بهدف تكريم الشخصيات العربية التى اسهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة مؤكدا إنه لشرفٌ عظيمٌ لنا أن يكون أول مكرّمٍ في تلك المبادرة من مصر ابن محافظة البحيرة المفكر الكبير والمترجم الأستاذ سيد إمام تاكيدا لقيمة الثقافة وبخاصة الترجمة التي تفتح عقولنا على كل جديد يسهم في بناء الإنسان العربي،وكم كانت لفتةً كريمةً راقيةً أن يتم تكريم المكرّم في مسقط رأسه.وهو ما يعكس الاهتمام العظيم بالثقافة الإنسانية عموما، والعربية تحديدا وهما أمران ليسا بغريبين على الأشقاء في الإمارات العربية الشقيقة.كما أكد سعادة الاستاذ عبدالله العويس رئيس دائره الثقافه بإمارة الشارقه أننا في مناسبه جديده تعزز فيها مكانة الأديب والمفكر في المجتمع وتؤكد على دورهم في الإنارة والفكر والمعرفة، موكدا أن الجهود والمساع النبيله لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقه وإعلانه عن تنظيم ملتقى "الشارقه للتكريم الثقافي" وهو ملتقي أدبي لتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمه الثقافة العربية المعاصرة.معربا عن سعادته ان يستهل الملتقى نشاطه في مصر بتكريم الاديب والمترجم سيد إمام كبدايه لنشاط قادم للاحتفال بمجموعه من الأدباء والمفكرين بمصر.وخلال كلمته الدكتور هيثم الحج على اننا اليوم نلتقي في مثلث اركانه مصر والإمارات والمثقف المبدع، مشيرا إلى أنه ليس بغريب على الشارقه الحضور لمصر والمساهمه في النشاط الثقافي والادبي مضيفا أن مصر شهدت بالامس حدثا تاريخيا بموكب المومياوات الملكيه بالاضافه إلى عبور كل السفن التي كانت عالقه بقناة السويس كانجاز للمصريين كدولة حديثه قادرة على مواجهة التحديات بارادة وعزيمة كبيرةمرحبا بجميع الحضور ومقدم التهنئه للمحتفى به المترجم التنويري والذى أسس مدرسه الترجمه على مدار تاريخه.هذا وقد قام اللواء المحافظ والشيخ عبدالله العويس، وهيثم الحاج بتكريم الاستاذ سيد امام حيث قدم رئيس دائرة الثقافة بحكومة الشارقة جائزة الملتقى للمحتفي به حيث اشتمل التكريم تنظيم ندوة ثقافيه واعادة طباعه مؤلفاته الشخصيه المكرمه وتقديم شهادة تقدير ومكأفاه ماليهكما قام اللواء المحافظ بتقديم درع المحافظه للكاتب والمترجم سيد امام وسعادة الاستاذ عبدالله عويس تقديرا للجهود الملموسه ولاواصر الاخوه والصداقه بين الشقيقتين مصر والإمارات مقدما له الدعوة بزيارة البحيرة دائما كابن من أبنائها.