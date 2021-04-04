بمشاركة جامعات 3 قارات.. شرم الشيخ محور «استوديو التصميم الدولي»

أنطلقت أمس أولى الجلسات التحضيرية لاستوديو التصميم الدولي "WDS للعام الجامعي 2020-2021"، والمشترك بين إفريقيا ممثلًا في قسم العمارة، كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وقارة أمريكا الشمالية ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية، وقارة آسيا ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة هوازنج الصينية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن عاشور، نائبه لشئون الجامعات، وبتبني من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.وانعقدت الجلسة التحضيرية الأولى للاستوديو عبر "الفيديو كونفرنس"، والتي تمثل مفهوم التحول الرقمى الذى تقودة وزارة التعليم العالى وفى صدارته جامعة عين شمس، بحضور عدد من الأساتذة والطلاب من الجامعات الثلاث، ويشارك هذا العام نخبة من الطلاب والمختارين بعناية بواقع 40 طالبا من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، و10 طلاب من جامعة كليمسون الأمريكية، و32 طالبا من جامعة هوازنج الصينية، ويهدف الاستوديو- الذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها- إلى دمج الطلاب المشاركين فى تقديم حلول معمارية وبيئية مستدامة لبعض من المشكلات التى تواجه التنمية العمرانية فى عدد من المناطق على مستوى الدول المشاركة بالمشروع.ويعكف طلاب استوديو التصميم الدولي هذا العام على دراسة سبل تحقيق التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الرؤية الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية بمنطقة شبة جزيرة سيناء، بحيث تتحول مدينة شرم الشيخ إلى مركز سياحى وعلاجى وترفيهى على طراز عالمى.واستعرض طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس المخطط الاستراتيجى للمنطقة، وعمل شرح مفصل لطبيعة مدينة شرم الشيخ، موقعها الجغرافي، إمكانيات المدينة، المخاطر التى تهددها، والأراضى المخصصة لتنفيذ خطة التنمية بالمدينة وفقًا للتنسيقات التى تمت بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتم عمل حلقة نقاشية بين الأساتذة والطلاب بهدف توضيح المحاور الأساسية والأطر الاستراتيجية للمشروع.وأكد الدكتور أيمن فريد، مدير الاستوديو، أهمية المشروع هذا العام نظرًا لقيمة موقع المشروع بمدينة شرم الشيخ والتي تعد أهم مراكز التنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء، ذلك بالإضافة إلى كونها مركزًا هامًا للسياحة الداخلية والخارجية، والذى يعد دعاية مباشرة للسياحة بجمهورية مصر العربية.وأشار الدكتور أحمد خالد، منسق الاستوديو، إلى الدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية الاستراتيجية وطلاب الجامعات الدولية فى سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة.