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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:19 م
متحف محمود خليل
متحف محمود خليل
جمال عاشور
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يحتضن متحف محمود خليل وحرمه، المقرر افتتاحه مساء اليوم، ما يقرب من 304، أعمال فنية نادرة، لمجموعة من كبار ورواد الفن التشكيلي العالمي، وتتنوع تلك الأعمال ما بين لوحات ومنسوجات، كان قد افتقد محبي الفن لها طيلة الفترة الماضية نظرًا لإغلاق المتحف.

ومن بين الفنانين المقرر عرض أعمالهم بالمتحف: رينوار، وفان جوخ، وجوجان، ورودان وغيرهم.

ويمثل متحف محمد محمود خليل وحرمه، أحد صور قوى مصر الناعمة ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية فى الوطن باعتباره من أهم المواقع المتخصصة، ويضم مجموعات نادرة من المقتنيات التي تشكل جزء من إبداعات الحضارة الإنسانية، ويعد من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة.

المتحف تم تشييده كمقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1920علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته الكلية (8450) متر2 ومساحة المباني به تبلغ (538،25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911،75) متر2، ومكون من أربعة طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصي بهذه المقتنيات لزوجته علي أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها إلي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979، وتضم مقتنياته عدد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحة من إبداعات 143 مصورا من بينها 30 لوحة لتسع مصورين، كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالًا من صنع 14 مثالًا هذا إلى جانب مجموعة أعمال أعظم فناني القرن التاسع عشر.

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