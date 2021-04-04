عُمان تقترض 600 مليون ريال من صندوقها السيادى

قالت وزارة المالية العمانية إن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال "1.56 مليار" من صندوقهاالسيادي، جهاز الاستثمار العماني، و1.77 ميار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس أن إجمالي القروض بلغ 2.37 مليار بما يعادل 56 بالمئة من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند ‭B+B‬.توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.