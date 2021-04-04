رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة الصباحي ومكتب بريد قويسنا الجديد

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:12 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة الصباحي
ولاء القاضى
طباعة
أجري اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمدينة قويسنا ظهر اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

و تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة وتطوير حديقة عبد المحسن الصباحى والمقامة على مساحة 1800م2 بتكلفة تقديرية 3،6 مليون جنيه تنفيذ هيئة البنية التعليمية، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كما تفقد الأعمال التجهيزية لرصف ورفع كفاءة شارع عبد المحسن الصباحي، موجها رئيس المدينة بعمل جزيرة وسطى وزراعة أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر حضاري بالشارع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة الشيخ رمضان المتفرعة من شارع عبد المحسن الصباحي.

كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لمكتب بريد قويسنا الجديد (إنشاء جديد) المقام على مساحة 100 م2 تمهيدًا لافتتاحه، والمكون من ثلاث طوابق لخدمة أهالي المركز، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية، كما وجه رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق بشأن رصف الشارع المتفرع من شارع الجلاء المؤدى الى مكتب البريد الجديد.

موضوعات متعلقة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»