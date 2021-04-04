محافظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة الصباحي ومكتب بريد قويسنا الجديد

أجري اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمدينة قويسنا ظهر اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.و تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة وتطوير حديقة عبد المحسن الصباحى والمقامة على مساحة 1800م2 بتكلفة تقديرية 3،6 مليون جنيه تنفيذ هيئة البنية التعليمية، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كما تفقد الأعمال التجهيزية لرصف ورفع كفاءة شارع عبد المحسن الصباحي، موجها رئيس المدينة بعمل جزيرة وسطى وزراعة أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر حضاري بالشارع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة الشيخ رمضان المتفرعة من شارع عبد المحسن الصباحي.كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لمكتب بريد قويسنا الجديد (إنشاء جديد) المقام على مساحة 100 م2 تمهيدًا لافتتاحه، والمكون من ثلاث طوابق لخدمة أهالي المركز، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية، كما وجه رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق بشأن رصف الشارع المتفرع من شارع الجلاء المؤدى الى مكتب البريد الجديد.