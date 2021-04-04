جامعة سوهاج تستعد لإطلاق قافلة لقرية بناويط بمركز المراغة

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ مع أعضاء فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية، للوقوف علي الاستعدادات النهائية لإطلاق قافلة واجتماعية لقرية بناويط التابعة لمركز المراغة، بالتعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٠ أبريل الجاري، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمساعدة القري الأكثر احتياجاََ بالمحافظة.وأكد عزيز أن ادارة الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المواطنين بالقري الأكثر احتياجًا وتلبية كافة متطلباتهم المشروعة، موضحًا أنه تم اختيار قرية بناويط التابعة لمركز المراغة، لإطلاق قافلة الجامعة التوعوية والاجتماعية، بهدف دراسة احتياجات سكانها من المشروعات التي تحتاجها القرية بالفعل، لتحقيق التنمية الشاملة بها.وأشار الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية لتطبيقها داخل القرية، بمساعدة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب للوقوف علي احتياجات القرية من المشروعات الخدمية والتنموية، مضيفًا أنه سيتم أيضًا خلال الفترة القادمة تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل تثقيفية، وكذلك تنظيم قوافل طبية، بيطرية، تمريضية، وزراعية، إلى جانب تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية لشباب القرية.