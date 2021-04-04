673 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 392 ألفًا و682 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 504 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 379 ألفًا و816 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 7 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.697 حالة منذ بداية الجائحة.