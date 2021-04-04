مصر للطيران تسيّر 108 رحلات لنقل 10 آلاف راكب اليوم وغدًا

تسيّر مصر للطيران، اليوم الأحد 4 أبريل، 56 رحلة جوية، بمعدل 37 دولية إلى كل من بغداد، أربيل، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، أبوجا، باريس، أمستردام، إسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، برشلونة، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والإسكندرية، و4 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 5509 ركاب.كما تسير مصر للطيران، غدًا الإثنين، 52 رحلة، بمعدل 33 إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، روما، أبوظبي، إسطنبول، فرانكفورت، عمان، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، و16 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 4765 راكبا.