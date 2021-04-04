«الصحة» تحدد أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها.وأوضحت أن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.وبينت أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فى: ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة، ووجود كحة لمدة 10 أيام.وأشارت إلى أن طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية تتمثل في غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوى، واستخدام المطهرات الكحولية على يديك في حال عدم توفر الماء والصابون.وشددت وزارة الصحة والسكان على عدم لمس العين أو الفم أو الأنف، وتجنب المخالطة اللصيقة لأى مريض، وتجنب المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلونزا منتشرة في منطقتك.