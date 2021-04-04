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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المستشار البحري لـ«نقل النواب»: لمصر الحق في تعويضات جراء جنوح «إيفرجيفن»

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:08 م
إيفرجيفن
إيفرجيفن
سعيدة عامر
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أكد المستشار البحري للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محمد علي، إنه من السابق لأوانه طرح فكرة توسعة قناة السويس حاليًا، كما أنه لا يجب ربط التوسعة بحادث جنوح السفينة حتى لا يستغلها محامو الشركة البنمية المالكة للسفينة "ايفرجيفن" والتعلل بأن ضيق المجرى الملاحي هو السبب في جنوح السفينة وبالتالي التهرب من دفع التعويضات، مشددًا على أن مجرى قناة السويس استوعب السفينة العملاقة.

ودعا المستشار البحري للجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"هيئة قناة السويس للعمل على عدم تكرار حادث جنوح السفن بتطبيق التعليمات الدولية في قيادة السفن في المجاري المائية الضيقة وتقليل السرعة ومراعاة سرعة الرياح، والعمل على منع الكوارث قبل حدوثها بحيث يتم دراسة الوضع الحالي من مختلف الجوانب بدقة ووضع سيناريوهات لما قد يحدث والبحث عن حل لأي طارئ قد يقع.

وأشار علي، أنه وفقًا للقانون فإن لمصر الحق في طلب تعويضات عما فاتنا من مكاسب كانت ستتحقق إن لم تسد السفينة المجرى الملاحي، وتعويضات عما لحقنا من أضرار وتكلفة تكبدتها الدولة المصرية نتيجة لأعمال الحفر والتكريك واستخدام الكراكات والقاطرات والعمال الذين عملوا على حل أزمة القناة ويبلغ عددهم 800 عامل والإساءة لسمعة قناة السويس عالميًا والأضرار التي تسببت فيها السفينة في المجرى الملاحي كل هذا لابد أن تدفع الشركة المالكة للسفينة التعويضات المناسبة للدولة المصرية وهو ما قدره الفريق أسامة ربيع بأكثر من مليار دولار.

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