اندلاع النار في سيارة على طريق الواحات (فيديو)

تداول شهود عيان مقطع فيديو، اليوم الأحد، لسيارة احترقت على طريق الواحات، ولكن دون إصابات.وقبل احتراق السيارة تركها صاحبها في الحال، ومن بعدها اشتعلت النيران على الفور، ولكن رجال الإسعاف كانوا متواجدين على الفور لإنقاذ الموقف.وتسبب السيارة المشتعلة في توقف طريق الواحات لفترة كبيرة، ولكن سرعان ما أنقذ رجال الإطفاء الموقف.