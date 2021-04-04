محافظة بني سويف وجامعة النهضة توقعان اتفاقا لإدارة مكتب دعم الابتكار

وقع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة بروتوكول تعاون وشراكة لمدة ثلاثة أعوام في إدارة مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، والذي يهدف إلى خدمة خطة المحافظة التنموية وتعزيز فرصها الاستثمارية من خلال استثمار المزايا التنافسية للموارد والمقومات المتوافرة للمحافظةوأعرب محافظ بني سويف، عن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسات التعليمية الأكاديمية داخل محافظة بني سويف، والذي يمثل موردًا هامًا وميزة تنافسية تمتلكها المحافظة التي تحوى على أرضها 3 جامعات (جامعة بني سويف، جامعة النهضة، الجامعة التكنولوجية) فيما يجرى حاليا العمل في إنشاء الجامعة الأهلية الأولى بالصعيد على أرض بني سويف.وأشار المحافظ إلى أن الاستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة منذ أشهر، كأول استراتيجية محلية من نوعها على مستوى الجمهورية، والتي احتوت على خطط ومشروعات لتحقيق نقلة نوعية في 6 قطاعات اقتصادية وهي الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات والتكنولوجيا، النقل واللوجيستيات، والمشروعات الصغيرة، كما أثني على الدور الذي تقوم به جامعة النهضة والذي اتسم بالتنوع والفعالية، حيث ساهمت وتساهم في أكثر من مجال تنموي لخدمة المحافظة.ولفت إلى أن روتوكول تعاون الي تم توقيعه اليوم، يعد ثمرة من ثمار التعاون الفعال بين المحافظة والجامعة والذي ازداد على مدار العام والنصف الماضيين، والذي يعكس مدى نجاح الجهود المشتركة بين المحافظة والجامعات بما تملكه من موارد أكاديمية وبحثية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات الحكومية والمجتمعية بروح الفريق الواحد من أجل الدفع بالخطط التنمويةمن جهته أعرب رئيس جامعة النهضة الدكتور حسام الملاحي، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، والذي يعد في الحقيقة ثمرة من ثمار التعاون الجاد والمدعوم من المحافظ في الفترة الأخيرة، حيث تتوافر الأجواء المناسبة والرؤى والأهداف المشتركة بين الجامعة والمحافظة التي تهدف جميعها لخدمة المجتمع والنهوض به في مختلف المجالات الحياتية.وأوضح رئيس جامعة النهضة أن الهدف من إنشاء هذا المكتب هو دعم تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة من ناحية، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع لتكون العلاقة بينهم علاقة تأثير وتأثر عن طريق ربط الباحثين بالمجتمع الصناعي والتجاري والخدمي والزراعي ورعاية الأفكار الإبداعية والابتكارية والحلول المبتكرة، وذلك من ناحية أخرى.وتتضمن بنود البروتوكول الذي وقع عليه المحافظ ورئيس الجامعة عددًا من البنود التي توضح اختصاصات ومهام كل جهة، والهيكل التنظيمي لمكتب إدارة ودعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، بإشراف عام من المحافظ ونيابة رئيس جامعة النهضة، ويقوم هذا المكتب بتوفير الدعم الفني والمادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي، بجانب قيامه بحصر مشكلات المجتمع المختلفة في دائرة المحافظة، وتوجيه الخطة البحثية للجامعة والباحثين لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات ومشكلات القطاعات التنموية والخدمية.كما يتضمن البروتوكول التعاون والتنسيق بين الطرفين في وضع الاستراتيجية التنموية للمحافظة، والتي تحقق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلتزم المحافظة بإمداد المكتب بخطة تطوير الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع، وتوفير قواعد بيانات المستفيدين النهائية من الأبحاث والابتكارات والإشراف والمتابعة على أوجه صرف الدعم المالي المتاح عن طريق هذا البروتوكول، والبالغ قيمته مليون و200 ألف جنيهًا، بما يخدم أولويات الخطة التنموية للمحافظة.كما يتضمن البروتوكول التزام الجامعة بكافة بنود التعاقد المبرم مع أكاديمية البحث العلمي وأهداف العمل التي أُنشى المكتب لأجلها، بجانب التزامها بتوجيهات ورؤية السيد المحافظ كمشرف عام على المكتب، وإتاحة قواعد بيانات الباحثين في كل مجال بحثي بالجامعة للمحافظة، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والباحثين بالمجتمع الصناعي والزراعي والتجاري وغيرها، ورعاية الأفكار الإبداعية والابتكارية، بجانب اشتمال البنود على إمكانية تجديد مدة سريان البروتوكول بعد انتهاء الثلاث سنوات بموافقة الطرفين، بجانب وضع اللائحة المالية والإدارية للمكتب وتوفير تجهيزاته باعتماد وموافقة محافظ بني سويف المشرف العام على المكتب.