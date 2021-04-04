اليوم بداية معارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تتراوح بين 10 و30%

قال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الحكومة حددت مواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية، وذلك وفقًا للتوقيت الصيفي بساعة زيادة عن التوقيت الشتوي، ليتثنى على التجار والمواطنين زيادة حركة البيع والشراء.وأكد بشاي، أن وضع الحكومة توقيت لغلق وفتح المحال، يحد من العشوائية في البيع والشراء، لاسيما أن المواطنون اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح المحددة ولم تحدث اي مشاكل خلال فترة التطبيق الشتوي.وتتضمنت مواعيد فتح وغلق المحلات صيفا، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.أما المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.وتفح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.و تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأحد، افتتاح معرض "اهلا رمضان" بمشاركة 168 شركة من القطاع الخاص والحكومي، تقوم بتقديم خصومات جيدة في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المستهلك، وسوف يفتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأشار بشاي، إلى أنه خلال الأيام المقبلة فتح باقي المعارض في المحافظات، مشددا على أن المخزون من السلع الأساسية يكفي لما بعد رمضان.وعن أسعار السلع والمنتجات في شهر رمضان، أكد رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار رمضان مستقرة، وان المنتجات المطروحة في شوادر اهلًا رمضان، بتخفيضات لأسعار السلع بنسب تتراوح بين 10و30%.