إطلاق أول نظام برمجى متكامل لحجز تذاكر المتحف القومى للحضارة المصرية

احتفلت شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بتفعيل مشروع التحول الرقمي لخدمات المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والذي ينفذ مع خلال الشركات التابعة "أي أسواق مصر" و"أي كارد"، والذي أعلن عنه معالي الوزير خالد العناني، خلال معرض كايرو "أي سي تي" الماضي.ويتضمن المشروع، وهو الأول من نوعه في مصر، أول منصة حجز إلكتروني للتذاكر باستخدام البار كود، والذي يمكن الزائرين من حجز التذكرة من خلال الإنترنت وتطبيقات المحمول والدفع من خلال البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك للتيسير على الزائرين وتقليلًا من التعاملات الورقية، وهي المنصة الرسمية للوزارة لحجز التذاكر، والتي يمكن زيارتها على "www.egymonuments.com".وتولت شركة "أي أسواق مصر"، والمتخصصة في منصات البيع الرقمية عملية إنشاء وتشغيل تلك المنصة التي تم تدشينها يوم السبت، بالتزامن مع افتتاح متحف الحضارة، كما ستتم إضافة العديد من الموقع الأثرية التابعة للوزارة على تلك المنصة تباعًا بدءًا من المتحف المصري بالتحرير والقلعة ومتحفي شرم الشيخ والغردقة والمنطقة الأثرية بالهرم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتستعد الشركة لإطلاق تطبيق المحمول للتذاكر خلال شهر مايو، بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق منصة رقمية لحجز التذاكر المجمعة الخاصة بشركات السياحة ووكلاء البيع، كما تتولي الشركة تجهيز منافذ البيع في المتاحف بنظام الحجز المميكن باستخدام أحدث التكنولوجيا، والذي يقوم بإصدار تذكرة مؤرخة ذات صلاحية واحدة تتيح تنظيم حركة الدخول والخروج للأماكن الأثرية، بالإضافة إلى الدفع الإلكتروني.ويمتد المشروع، ليشمل مدينتي الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي المقبل، ويتضمن المشروع ميكنة بيوت الهدايا، حيث سيتم إنشاء نظام مخزني للتكويد والحصر، كما تتيح منصة الحجز الإلكترونية تقارير مركزية عن طريق شاشات متابعة الإيرادات.أما شركة "أي كارد" والمتخصصة في حلول المدن الذكية، فتتولي تجهيز المواقع ببوابات دخول إلكترونية تتعامل مع البار كود الموجود على التذكرة، وتعمل منصة حجز المتحف على تحقيق انسيابية في الزيارة أوقات الذروة باستخدام خاصية الجدولة، وكذلك تحقيق سهولة وتنوع، وتتيح تصميم باقة منتقاة لكل عميل حسب رغباته، وإضافة منتجات القيمة المضافة على تذكرة الدخول مثل "دخول سريع- وسماعات الدليل الصوتي".ويتيح النظام إمكانية عمل برامج مبتكرة للزيارات وخطط تسويقية لتشجيع زيارة الأماكن السياحية مثل: Annual Passes – Daily Passes – City Passes- Repeaters awards، وخصومات الحجز المبكر، وكذلك العروض الترويجية الموسمية مثل أعياد ميلاد الأميرات- وإجازة عيد الشكر.وبهذه المناسبة، عبر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته بالإنجاز الجديد، الذي ينضم إلى سلسلة الإنجازات الهامة، التي أثمر عنها التعاون الجاد بين "إي فاينانس" ومختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتطور الرقمى.وأضاف: "اليوم نحتفل بظهور جهود التحول الرقمي التي تقودها إي فاينانس في قطاع السياحة المصرية الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، وما تم إنجازه اليوم هو تتويج لجهود طويلة ومتواصلة عملت من خلالها إي فاينانس على تطوير نظام تكنولوجي متكامل يطبق لأول مرة في المواقع الأثرية المصرية".ومن جهته، أعرب إسلام مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق مصر" عن فخره بنجاح إطلاق المنصة الأولى من نوعها في مصر، مشيرًا إلى أن الخطوة تؤكد على ريادة "إي أسواق مصر" وتحقق أهداف الشركة الرامية إلى تعظيم قيمة وآثار التكنولوجيا الرقمية في شرايين الاقتصاد المصرى عبر تسهيل عمليات التبادل الإلكتروني في كل القطاعات الهامة، ومن بينها قطاع السياحة.وتابع: "بيع التذاكر إلكترونيًا هو واحد من الأنظمة الحديثة المعمول بها في المتاحف الكبرى حول العالم، ومن شأنه تسهيل زيارة المتاحف وتشجيع السياح على زيارة أكثر من متحف، مع توقع حجم الإقبال وكثافة الزيارة من خلال عمليات الحجز الإلكترونى المسبق".وفي ذات السياق، عبر الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن سعادته بإطلاق منصة الحجز الإلكترونية للمتحف، الأمر الذي من شأنه إضافة ميزة جديدة للمتحف بما يليق بمكانته التاريخية الكبيرة.وواصل: "المتحف القومي للحضارة المصرية يعد من أكثر المتاحف المصرية تميزًا كونه من بين المتاحف القليلة جدًا، التي تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث".