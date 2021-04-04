رؤساء مجالس إدارات وتحرير صحف قومية وخاصة يطالبون بإقالة وزير الدولة للإعلام

نظمت مجلة "روز اليوسف"، اليوم الأحد، اجتماعًا لعدد من رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة، ومن مقدمي البرامج والكتاب، وذلك تلبية لدعوة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف".ووجه الحضور التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نجاح الحدث التاريخي "موكب نقل المومياوات الملكية" الذى أبهر العالم وجعله يشهد على فرعونية مصر وحضارتها، وأن الشعب المصري العظيم إنما يشكل امتدادًا لأعظم الحضارات الإنسانية، وأن القومية المصرية الفريدة ما زالت تشكل الهوية الأعظم في وجدان هذا الشعب.وأعرب الحضور عن فخرهم بجنود وأبطال الإعلام المصري الذين قدموا مصر في أجمل وأبهى صورها، لتشهد الدنيا على قوة وكفاءة الكوادر الإعلامية المصرية، مثمنين في هذا السياق الجهود التي بذلها جميع العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للإعلام التي قدمت كل الإمكانات اللازمة ليخرج الحدث بما يليق باسم مصر وحضارتها، والأمر نفسه للصحفيين والمراسلين ومقدمي البرامج في مختلف الصحف والقنوات.وتناول الاجتماع بحث المحاولات المتكررة من قِبل وزير الدولة للإعلام لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصري وتشويهه وجره إلى اشتباكات جانبية تضر بالصالح العام، ولا تدرك أبعاد الظرف الوطني الراهن الذي يستدعي تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية، لإنجاز المشروع الوطني المصري وتحقيق أهدافه.وأكد الحضور على أن هذه المحاولات كانت قد بدأت منذ الصيف الماضي عندما سعى وزير الدولة للإعلام إلى تطويع الصلاحيات الدستورية للمجالس والهيئات الإعلامية، لإثارة عدد من المشكلات مع قيادة المجلس الأعلى للإعلام السابقة، ممثلة في الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، وأحد أهم قامات الصحافة والفكر في مصر والعالم العربي، ثم افتعال أزمة مع نقابة الإعلاميين بتدخله في مجالات عمل النقابة بما يتجاوز محددات منصبه.وبعدها قام بطعن مصداقية الإعلام المصري بكل مكوناته، (المقروء والمسموع والمرئي) بما يتجاهل السياق السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، والتي كانت تستدعي منه أن يكون في طليعة المدافعين عنه، ولا يقف في موقع الخصومة منه.وتابع الحضور بأنه عندما مارس اثنان من الزملاء وهم خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي تحرير وإدارة "الدستور"، حقهما الدستوري الذي كفله لهما الدستور لمواجهة الوزير بأخطائه، عكست إدارته السياسية للخلاف نمطًا غير معهود لرجال الدولة المصرية واستبدل الحوار والمكاتبات الرسمية التي تتسق مع وضعه كأحد أعضاء الحكومة المصرية، وقام بكتابة عبارات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأى العام أنه يتعرض إلى مؤامرة، وهو ما استغله الإعلام المعادي لمصر في تشويه سمعة الوطن وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية، تلك السمعة التي يقول الوزير إنه منوط بالدفاع عنها، وارتضى الوزير أن تكون الأدوات الإعلامية المعادية والتي تستهدف النيل من مصر، ظهيرًا إعلاميًّا له دون إبداء أي اعتراض أو تصحيح من جانبه.وشدد الحضور على أنه عندما جاءت دعوة الحوار من جانبه قبلنا وذهبنا، واستهان بالحضور، وتعمد إهانة الهيئات الإعلامية برفضه حضور عضو الهيئة الوطنية للصحافة الدكتورة فاطمة سيد أحمد.وواصل المجتمعون، "وجاءت دعوة التهدئة وتوحيد الصف الإعلامي من الأستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقبِل الجميع والتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة وما تتطلبه من الترفع عن مثل هذه الأمور، إلى أن انتهت الانتخابات البرلمانية، وانطلق مجلس النواب الجديد في ممارسة دوره النيابي ومعه تكشف للرأي العام حقائق غائبة.وأكد رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير أنه يبدو أن الوزير قد أدرك عدم قدرته على الاحتفاظ بموقعه الحكومي والذي لم يقدم من خلاله أي شيء ملموس، ويمكن هنا الرجوع إلى تقرير لجنة الصحافة والإعلام في مجلس النواب، فإذا بالوسط الإعلامي والصحفي يفاجأ بمقالات مشينة كتبها أحد الأكاديميين حملت إساءات للعاملين في الإعلام وهيئات الدولة.والأخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمي بإعادة رواية كاذبة لم يتم تداولها إلا في إعلام الجماعة الإرهابية تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها، وتم تصديرها إلى الرأي العام المصري لتحدث حالة من البلبلة وتبنتها قنوات معادية ولجان إلكترونية معروف أن مهمتها تخريبية، ثم يتضح أن هذا الأكاديمي أحد أدوات الوزير، وأن الوزير قرر مكافأته والاستعانة به في دورة خصصت لتدريب المتحدثين باسم الوزارة وهو ما جعل هذا الأكاديمي يتمادى في تجاوزه، أملا منه وأملًا من الذي يحركه أن ينزلق الإعلام المصري إلى هذا المنحدر، حسب قولهم.وأشار المجتمعون إلى أن ليّ الحقائق صعب على مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة، وإهانة أصحاب الكلمة والقلم ليست بالأمر الذي يمكن التهاون معه، وعليه كان القرار الجماعي بأن يكون الرد صحفيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا بما يحفظ كرامة المهنة وأهلها من هذه الأعمال غير المسؤولة، والتي تتنافى مع أخلاقيات الدولة المصرية.وقد قرر المجتمعون ما يلي:- أولًا: أكد المجتمعون أن الإعلام المصري سيظل كتلة صلبة متوحدة تدافع عن المجتمع المصري وتنوعه وقضاياه وأولوياته وتحفظ قيمه وثوابته الوطنية، وأن الإعلام المصري يقف في طليعة الصفوف متسلحًا بالوعي والإرادة والمعرفة في معركة البناء والبقاء، مقدمًا كل جهد ودعم بإخلاص وتفانٍ لمصر وشعبها وقيادتها السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.- ثانيًا: توجيه الشكر إلى مجلس النواب المصري، على قيامه بدوره في مواجهة ومحاسبة وزير الدولة للإعلام وإعلان الموقف النيابي بطلب استجوابه.- ثالثًا: ناشد المجتمعون سلطات الدولة المختصة إقالة وزير الدولة للإعلام، وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين أحد أعضاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية.- رابعًا: نشر أخبار وزارة الدولة للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية دون ذكر اسم الوزير، لأن الخلاف ليس مع كيان حكومي نحترمه ولكن مع تصرفات غير مقبولة من قِبل من اؤتمن على هذه الحقيبة الوزارية.