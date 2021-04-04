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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحوث الصحراء وسيداري ينظمان دورة حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:00 م
دورة حول تطبيقات
دورة حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
ياسمين شعيب
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نظم مركز بحوث الصحراء ومنظمة سيداري، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثالثة حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ مطروح، وتستمر حتى 8 أبريل الجاري بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بحضور الدكتور محمد دراز منسق المصري للمشروع، والدكتور أحمد يوسف، والمهندس جلال معوض من منظمة سيداري، والدكتورة سوسن والدكتور عبدالصمد عبدالستار المدير التنفيذي للمشروع.

وأكد الدكتور محمد دراز، أنه تم تنظيم مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي HERD، موضحًا أن الدورة التدريبية تدور حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد وتطبيقاتها، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها في أساسيات النظم الجغرافية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وأشار إلى أن نظم المعلومات الجغرافية (GIS) تعتبر من أهم التقنيات الحديثة التي لها تطبيقات بالعديد من المجالات، لذلك يتم تنظيم دورة تدريبية للمبتدئين حاليا، بهدف التعرف على المفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بشكل عام وعلى حزمة برامج ArcGIS بشكل خاص، بالإضافة للتعرف على بعض البرامج الأخرى المكملة لنظم المعلومات الجغرافية.

وتابع أن المشروع، يستهدف الدعم المؤسسي لتحديث أدواتها لخدمة تنمية المراعي بمطروح، ومن أهم هذه الأدوات إدخال وتدريب الكوادر المتميزة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد وتطبيقاتها في مجالات التنمية المختلفة.

وأضاف منسق المشروع، أن هذه الدورة يشارك فيها عدد من العاملين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ومديرية الزراعة بمطروح، وإدارة الاستثمار بالمحافظة، وتتضمن التعرف على أساسيات علم الـ GIS والاستشعار عن بعد RS واستخداماتهم في المجالات المختلفة والأسس العلمية القائم عليها، والتدريب على كيفية التعامل مع الخرائط وأنواعها المختلفة داخل برامج نظم المعلومات وإرجاعها الجغرافي وأنظمة الإحداثيات، والتطبيق على كيفية استخدام وادخال البيانات والرسم من الخرائط أو صور الأقمار الصناعية ذات الدقة والمرجعية العالية، علاوة على عمليات تحليل البيانات وتصنيفاتها وطرق تمثيلها المختلفة على الخرائط، واكتساب مهارة إنشاء التقارير وإصدار الخرائط التفاعلية للمشاريع.

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