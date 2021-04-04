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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خسائر عاتية للأسهم تفقد «البورصة» 6.5 مليار جنيه بختام التعاملات

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:07 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى ختام معاملات، اليوم الأحد، بدعم من عمليات بيع موسعة على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وبعض من المصريين، ما تسبب في خسائر عاتية لجميع الأسهم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 2927 نقطة.

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