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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 26 طن صمغ عربى مجهول المصدر بشركة فى برج العرب

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:04 م
ضبط صمغ عربي
ضبط صمغ عربي
هبه عويضه
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شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر حيازة مواد خام غذائية بإحدى الشركات بمنطقة الورش بمدينة برج العرب مجهولة المصدر واستخدام علامة تجارية وهمية وغير مسجلة الجديدة.

وتم ضبط 400 شيكارة صمغ عربى خام زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 20 طن، و500 بستله زنة الواحدة 13 كجم صمغ عربى مطحون بإجمالى 6.5 طن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات حفاظا على صحة المواطنين.

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