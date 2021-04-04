نائب محافظ القاهرة يشهد احتفال حي الشرابية بيوم اليتيم

قام اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور احتفال يوم اليتيم بحى الشرابية برعاية أعضاء مجلس النواب بحى الشرابية وبحضور رئيس حى الشرابية وبالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.وتضمنت الحفلة الاستماع لمواهب الأطفال في أجواء احتفالية ورقص بالدومينات بمصاحبة موسيقى الأطفال.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإقامة الاحتفالات الخاصة بيوم اليتيم.وكانت محافظة القاهرة فتحت أبواب حدائقها بالمجان احتفالا بيوم اليتيم.