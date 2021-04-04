بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بنجاح عرض نقل المومياوات الملكية

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل نقل المومياوات الملكية.وجاء بنص التهنئة:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده حفل نقل المومياوات الملكية، والذي أبهر العالم أجمع، ونطلب من الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد.حفظ الله مصر وشعبها الحبيب.