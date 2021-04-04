رجال إطفاء يحاولون احتواء حريق ضخم بجزيرة يونانية

يكافح رجال إطفاء ومتطوعون لإخماد حريق ضخم في جزيرة "أندروس" اليونانية في أرخبيل "سيكلاديز".وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق ينتشر بسرعة منذ صباح اليوم، ويمثل تهديدا للعديد من القرى، وتم إخلاء قريتين كإجراء احترازي.وتسببت رياح جنوبية قوية بالمنطقة في عرقلة جهود إخماد الحريق، وهذا أول حريق ضخم في اليونان هذا العام.وغالبا ما تجتاح البلاد حرائق ضخمة، لاسيما في الصيف، عندما يكون الجو حارا وجافا مع هبوب رياح قوية.وفي مطلع الأسبوع، ارتفعت درجات الحرارة إلى حوالي 20 درجة في الكثير من الأماكن.