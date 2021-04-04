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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنظومة الصحية ورؤية مصر2030» ندوة بطنطا

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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عُقدت ندوة إعلامية بعنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر2030" بحضور الدكتور إسلام صبري، مدير معهد أورام طنطا، والدكتورة مها خلف، نائب مدير المعهد، والدكتورة مروة دويدار، مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بالعربية، وذلك في إطار التعاون بين مركز إعلام طنطا التابع لإدارة أعلام وسط الدلتا قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومعهد الأورام بطنطا ونقابة التمريض بالغربية.

وأكد صبري، أهمية ودور معهد الأورام في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية لمرضي الأورام من توعية وإرشاد وتوفير الأدوية من إطار الرؤيه الصحية المصرية واستراتيجية مصر 2030.

ونوهت الدكتورة مها خلف عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والحد من انتشاره وتقديم العلاج الأمن للمرضي، وأن المعهد يعمل بأسلوب الأمان والجودة في مواجهة الأمراض السرطانية المزمنة ومراعاة الحالة الاقتصادية للمريض.

بينما أوضحت دويدار، أهمية المبادرات الصحية وتوفير حياة كريمة والقضاء على الأمراض المعدية والمزمنة والسرطانية لكل فئات وأعمار الشعب المصرية، تحت رعاية الرئيس، وأن الرؤية الصحية هي أن الصحة حق لكل مواطن وليس توفير العلاج فقط مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظات الجمهورية لكل المواطنين.

وأوضحت أن المنظومة الصحية الجديدة ستكون تحت إشراف ثلاث هيئات تابعة لرئاسة الجمهورية، وهي هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد، مع رفع كفاءة المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وذلك للحد من استغلال المستشفيات الخاصة ورفع المعاناة عن المواطن ورفع كفاءة أطقم التمريض وتكليف الأطباء الجدد وزيادة مرتبات الجيش الأبيض وبخاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا.

أدار اللقاء السيد سنيد وأكرم صبحي، من مركز إعلام طنطا، وعلاء أبو عكر ومحمد صلاح إدارة العلاقات العامة والإعلام بمعهد الأورام بطنطا، تحت إشراف ضاحي هجرس، مدير مركز إعلام طنطا.

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