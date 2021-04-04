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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحطم مروحية سودانية فى قاعدة كنانة الجوية ونجاة طاقمها
الأحد 04/أبريل/2021 - 02:42 م
تحطم مروحية سودانية في قاعدة كنانة الجوية
منار أحمد
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أفادت قناة "العربية" بتحطم مروحية سودانية في قاعدة كنانة الجوية ونجاة طاقمها.
الكلمات المفتاحية
مروحية
كنانة
قاعدة
طائرة
السودان
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